ANKA-3 pist başı yaptı

Haberin Devamı

“Uçan kanat” yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip olan ANKA-3 ilk uçuş için gün sayıyor. İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, ANKA-3’ün kuyruksuz bir konfigürasyon olduğunu ve bunun sağladığı farklı avantajlar bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

MAYISTA UÇACAK

“Geldiğimiz noktada uçak şu anda taksi testlerine başlamış durumda. Bu süreç ilk uçuşun gerçekleşmesine kadar devam edecek. Şu anda ilk uçuş, ilk hedef. Uçuş tarihi çok yakın, mayıs başında, mayıs ayının ortasını geçmeden inşallah uçuracağız. Uçak üzerinde ciddi bir taşıma kapasitesi bulunuyor. 44 bin feete kadar çıkıp 40 bin feet de yapabiliyor. 0.7 mach gibi yüksek süratlere ulaşabilecek. Radar görünürlüğünün düşük olması bize uzun mesafelerde yüksek faydalı yük kapasitesi ve yüksek hızlarda görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. Bunu üzerine takacağımız diğer elektronik sistemlerle, faydalı yüklerle destekleyerek havadan yere, gerektiğinde havadan havaya taarruz amacıyla kullanabiliriz. Yerdeki düşman sistemlerinin baskılanması için elektronik harp amacıyla kullanabiliriz. ANKA-3’ü Milli Muharip Uçak, HÜRJET, F-16 gibi insanlı sistemler ile ortak operasyonlarda kullanabiliriz. Bu uçağın kullanım alanı çok geniş diyebiliriz. Yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki sene başında ilk göreve hazırlık durumu oluşacaktır.”

Haberin Devamı

7 SİLAH İSTASYONU VAR

- Bülent Korkem, ANKA-3’ün taarruz yeteneğine ilişkin de şunları söyledi: “Uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacak. Şu ana kadar Türkiye’de geliştirilmiş bütün mühimmatları bu sistem içinde taşıyabilir durumdayız. Dahili silah istasyonu Mark 83 sınıfı silahlardan birer adet taşıyabiliyor ya da hacmine göre çok daha fazla sayıda daha küçük mühimmat taşıyabiliriz. Kanat altındaki ilk büyük istasyonda SOM-J, yine Mark 83 sınıfı silahlar taşınabiliyor. Kanatdışı istasyonlarda da küçük silahlar taşınabiliyor. Dolayısıyla yelpazemiz silah taşımak açısından çok geniş.”