ANKA-3 ABD basınında

ABD merkezli The National Interest dergisi tarafından ANKA-3 insansız hava aracının ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği bir analiz yayımlandı. Dergi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA-3’ü, Ortadoğu’daki askeri dengeleri kökten değiştirecek ve Türkiye’yi küresel silah pazarında önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak bir araç olarak tanımladı. ANKA-3’ün “pilotları riske atmadan gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı operasyonlara olanak sağlayacağı” ifade edildi.

BATI TEKNOLOJİSİNE ALTERNATİF

Analizde, Türk insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Kafkasya’daki muharebelerde önemli avantajlar sağladığı kaydedilirken, ANKA-3’ün de bu avantajı daha da artırabileceği ifade edildi. ANKA-3’ün ileri düzey gizlilik özelliğine sahip olduğu belirtilen analizde, gizlilik ve muharebe özelliklerinin kısıtlı Batı teknolojisine alternatifler arayan alıcıları cezbettiği vurgulandı. Analizde aynı zamanda Ege Denizi’ndeki hava sahası tartışmalarında ve terörle mücadele operasyonlarında kullanılabileceği ve “kara kuvvetlerinden hava hâkimiyetine geçiş sağlayabileceği” kaydedildi.

İsrail medyasının Türk İHA’larının bölgesel dengeleri değiştirebileceği yönünde endişeleri bulunduğunu hatırlatan The National Interest, aynı zamanda İsrail’in Türk İHA’larının operasyonel kabiliyetinden çekindiği değerlendirmesinde bulundu. The National Interest, “insansız hava aracı merkezli savaşa doğru bir geçişin habercisi niteliğindeki” ANKA-3’ün 2026 yılında tanıtılacağının tahmin edildiğini kaydetti.