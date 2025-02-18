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Anjiyo için fiyat pazarlığı yapmıştı! Gözaltına alındı

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#İstanbul#Özel Aile Hastanesi#Anjiyo
Anjiyo için fiyat pazarlığı yapmıştı Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 20:03

İstanbul'da özel hastanede anjiyo işlemi sırasında hastayla fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci H.Y., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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İstanbul'da Özel Aile Hastanesi'nde meydana geldiği iddia edilen olayda anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığı anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından hastanenin anjiyografi ünitesi kapatılmış hastane yönetimi muhasebecinin işine son verildiğini açıklamıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

Anjiyo için fiyat pazarlığı yapmıştı Gözaltına alındı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.Y., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan H.Y., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Özel Aile Hastanesi#Anjiyo

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