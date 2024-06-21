Anız yangınında hayatını kaybeden kuzenler, yan yana toprağa verildi

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi’nde, dün akşam saat 22.00 sıralarında anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine doğru ilerledi. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın bölgesine, Diyarbakır, Mardin ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile çevre belediyelere ait iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 kişi yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 10’u ağır, 44 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan çok sayıda büyük ve küçükbaş da öldü. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Yangında ölen amca çocukları Şeyhmus ve Hasan Demir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp, Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ Mahallesi mezarlığına getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

'SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada, "Yangının çıkış sebebi ve müdahalede geç kalındığı iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma faaliyeti yürütülmesi amacıyla 'Birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi', 'Görevi kasten kötüye kullanma' suçları kapsamında Çınar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Diyarbakır Barosu olarak soruşturmanın takipçisi olacağız" denildi.

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DİYARBAKIR’DA ÖLEN 3 KİŞİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangınında hayatını kaybeden diğer 3 kişinin de ismi belli oldu. Diyarbakır’da yaşamını yitiren 3 kişinin Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18) ve İsmail Yardımcı olduğu ifade edildi. Ölenlerin yakınları cenazeleri teslim almak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu önünde geldi.

‘HAYVANLARINI KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİLER’

Mehmet ve Abdurrahman Buğdaycı’nın yakını ve görgü tanığı İbrahim Eren, otopsi işlemlerinin bitmesini beklediklerini belirterek, “Köksalan köyündenim. Yangın gece saatlerinde aniden şiddetli bir rüzgarın çıkmasıyla elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla kıvılcımlar otlara düştü. Otlar da tutuşunca, fırtınanın oluşmasıyla yangın ekili alanlara yayıldı. Köylüler kendi müdahaleleriyle söndürmeye çalıştı. Komşu köylere haber verdik. Zaten yangın büyüyünce bütün köylere yayıldı. Herkes kendi köyünde meşgul olmak zorunda kaldı. Olay tamamen kontrolden çıktı. Ben 2 tane yakınımı kaybettim. Bunlar çobandı. Koyunlarını yangından kurtarmaya çalışırken kendileri de yangın içerisinde kaldı. Hayvanlarımız telef oldu. Onlarda maalesef hayatını kaybetti. Kesinlikle anız yangını diye bir durum ortada yok. Ben olayın ilk görgü şahitlerinden biriyim. Çocuğum da beni uyararak tellerin birbirine değdiğini, yangının çıkacağını söylemesi üzerine ben de pencereden başımı çıkardığımda o kıvılcımlar olduğu gibi yere düştü. Yangın çok kısa sürede köyün her tarafını sardı” dedi.