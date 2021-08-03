Anız nedir? Anız yakılması ne demek?

Anız yakmak tehlikeli ve zararlıdır. Türkiye'de çiftçiler anızı;

-Daha iyi tohum yatağı hazırlamak,

-Yabancı ot ve haşereleri yok etmek,

-Hasat sonrası, hemen diğer bir ürünün ekimine geçilecek ise mibzerin istenilen bir şekilde ekim yapmasını, anız sapları ile mibzer gözlerinin tıkanmamasını sağlamak gerekçeleri ile yapılmaktadır. Ancak bu sebeplerin sağlayacağı fayda vereceği zararın yanında çok küçük kalmaktadır.

ANIZ YAKMANIN ZARARLARI NELERDİR?

Modern tarım tekniğinde anızı yakmak son derece yanlış bir yöntemdir. Yakma sonucu karşılaşılan zararların çoğunu telafi etmek mümkün değildir.



Anız yakmanın zararlarını şöyle sıralamak mümkündür;



1-Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir.

Organik maddenin toprağa kazandırdıkları ise:



- Organik maddenin bir ayrışma ürünü olan humus, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını oluşturur.



- Organik madde toprakta yağış sularının emilmesini ve tutulmasını sağlamaktadır.

- Toprakta kümeleşmeyi temin ederek erozyon ile taşınmasını önlemektedir.



- Toprağın iyi havalanmasını sağlamaktadır.



Topraklarımızda zaten %1’den daha az olduğu belirlenmiş olan organik madde, bitkisel bir artık olan anızın yakılması ile

giderek yok edilmektedir.

Kısaca organik madde miktarının azalması veya yok edilmesi toprakları daha verimsiz bir hale getirmektedir.

2-Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden Karbon ve azotun kaybı da artmaktadır.



3-Anız yakmanın diğer bir zararı toprak yüzeyinde bulunan mikroorganizmaları öldürmesidir. Oysa toprakta bulunup gözle

görülmeyen bu canlıların faaliyetleri sonucunda organik madde parçalanır, ayrışır ve humus dediğimiz şekle dönüşür.



4-Yapılan denemelerde anız yakımı ile ilk yılda kök çürüklüğü hastalığında azalma olduğu, ancak ikinci yıl bu hastalığın daha da arttığı görülmüştür.



5-Anız yakılmasının en önemli zararlarından birisi de toprağı su ve rüzgar erozyonuna daha hassas bir duruma getirmesidir. Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller;yüzey akış hızını azaltır, toprağa sızmasını sağlar. Böylece erozyonu önler.



6-Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak kullanılmasından başka, birçok yararı olan sapsaman yok edilmektedir.



7-Anızların yakılması hava kirliliğine neden olur.



8-Anız yangınları komşu tarla, bahçe, çit, telefon direkleri, orman, koruluk, ağaçlık alan gibi yerlere büyük zarar vermektedir.

9-Anız yakımı doğal dengeyi de bozmaktadır. Yaban hayvanları yuvalarını terk etmekte veya ölmektedir

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