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İbrahim DANIŞ-DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:59,Son Güncelleme:

Anız ateşi marketler zincirini yaktı!

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Anız ateşi marketler zincirini yaktı!
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tarladaki anız ateşi, bitişikteki bir marketler zincirine ait depoya sıçradı. Ahşap paletlerin bulunduğu bölümü saran alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı.

Torbalı'nın kırsal Pancar mahallesindeki bir tarlada, bugün saat 13.00 sıralarında yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle bitişikteki bir marketler zincirinin deposuna sıçradı.

Alevler kısa sürede depodaki ahşap paletlerin olduğu bölümü sardı. İhbar üzerine, 1 söndürme helikopteri ile havadan müdahalede bulunulurken, diğer yandan depoda çalışan işçiler tahliye edildi. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken, depoda büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Anız ateşi marketler zincirini yaktı

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

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