Anız ateşi marketler zincirini yaktı!

Torbalı'nın kırsal Pancar mahallesindeki bir tarlada, bugün saat 13.00 sıralarında yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle bitişikteki bir marketler zincirinin deposuna sıçradı.

Alevler kısa sürede depodaki ahşap paletlerin olduğu bölümü sardı. İhbar üzerine, 1 söndürme helikopteri ile havadan müdahalede bulunulurken, diğer yandan depoda çalışan işçiler tahliye edildi. Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınırken, depoda büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.