Anıtkabir’i ziyaret

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Özel, “Sizden emanet demokrasimizi ve partimizi hedef alan 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe teşebbüsüne karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyi ülkemizin dört bir köşesinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla Türkiye’de adaleti, demokrasiyi ve toplumsal refahı hâkim kılana dek egemenliğin sahibi olan milletimizin üzerinde hiçbir güce inanmadan azimle çalışmaya söz veriyoruz” mesajını yazdı. Ardından Özel ve beraberindekiler, Anıtkabir merdivenlerinde anı fotoğrafı da çektirdi. Özel, daha sonra İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve çiçek bıraktı.

