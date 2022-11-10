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Anıtkabir'e akın ettiler

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#Ankara#Anıtkabir#10 Kasım
Anıtkabire akın ettiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 12:40

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84'üncü yılında binlerce kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde tüm Türkiye'de anıldı. Ankara'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu.

Anıtkabire akın ettiler
Cadde ve sokaklarda siren sesini duyan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Trafikte de sürücüler durup, araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Anıtkabire akın ettiler
Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı anma töreninin ardından ziyarete açıldı.

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Anıtkabire akın ettiler
Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabire akın ettiler

Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden ise Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.

Anıtkabire akın ettiler

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#Ankara#Anıtkabir#10 Kasım

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