Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu: Yurdun dört bir yanından akın ettiler

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Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni ilgiyle izlenirken, ziyarete gelen vatandaşlar karanfillerden oluşan Türk bayrağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk'ün Cumhuriyet'in 10'uncu yılında yaptığı konuşma ise gelen ziyaretçilere dinletildi. Ziyaretçiler, Atatürk'ü saygı ve özlemle andığını söyledi.