Anıtkabir’de mesafeli tören
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl kutlamaları bu yıl koronavirüs önlemleri altında yapılacak.
Ankara’da törenler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının maskeli ve mesafeli şekilde Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Anıtkabir’de devlet erkanının katılacağı törenlere koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda asker ve vatandaş alınacak. Erdoğan, Anıtkabir’deki törenlerin ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Mücadele Sergisi’nin açılışını yapacak.
29 EKİM’E ÖZEL KONSER
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Patara Antik Tiyatrosu’nda özel bir konser verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’ni, CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetecek.
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