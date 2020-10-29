MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnıtkabir’de mesafeli tören
GeriGündem Anıtkabir’de mesafeli tören
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN
Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Anıtkabir’de mesafeli tören

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Anıtkabir’de mesafeli tören
Abone Olgoogle-news

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl kutlamaları bu yıl koronavirüs önlemleri altında yapılacak.

Ankara’da törenler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının maskeli ve mesafeli şekilde Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Anıtkabir’de devlet erkanının katılacağı törenlere koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda asker ve vatandaş alınacak. Erdoğan, Anıtkabir’deki törenlerin ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Mücadele Sergisi’nin açılışını yapacak.

29 EKİM’E ÖZEL KONSER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Patara Antik Tiyatrosu’nda özel bir konser verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’ni, CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetecek.

False
Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle