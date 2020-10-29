Anıtkabir’de mesafeli tören

Ankara’da törenler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının maskeli ve mesafeli şekilde Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Erdoğan başkanlığındaki heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Anıtkabir’de devlet erkanının katılacağı törenlere koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda asker ve vatandaş alınacak. Erdoğan, Anıtkabir’deki törenlerin ardından Cumhurbaşkanlığı’na geçerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Mücadele Sergisi’nin açılışını yapacak.

29 EKİM’E ÖZEL KONSER

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Patara Antik Tiyatrosu’nda özel bir konser verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’ni, CSO Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetecek.