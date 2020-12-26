Anıtkabir’de İnönü’yü anma

Resmi törende, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, askeri heyet, İnönü ailesi ile CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri yer aldı. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyma ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü’nün Anıtkabir’deki lahdine geçildi. Kılıçdaroğlu, İnönü’nün mezarına çelenk bıraktı ve saygı duruşu gerçekleştirildi. Twitter’dan da mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine ve demokrasisine büyük katkı sağlamış, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı’ndan uzak tutmayı başarmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi’nin mimarı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı; büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü’yü aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”