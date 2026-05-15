Anıtkabir’de diz çöken Belçikalı Bakan: Atatürk çok güçlü bir liderdi

Türkiye’yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyette yer alan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Hürriyet’e özel röportaj verdi. Francken, Türkiye-Belçika arasındaki savunma sanayi işbirliği potansiyelinden temmuzda Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne kadar birçok konuda sorularımızı cevapladı.

ANKARA STRATEJİK ÖNEMDE

Türkiye’ye Kraliçe liderliğinde geniş kapsamlı ekonomik heyetle geldiklerini belirten Francken, Ankara’nın Belçika açısından yalnızca ekonomik değil, diplomatik ve askeri açıdan da stratejik önemde olduğunu söyledi. “Türkiye bizim en büyük komşularımızdan biri. Ekonomik bir güç merkezi, diplomatik ve askeri açıdan önemli işler yapan bir ülke” diyen Francken, 14 yıl sonra gerçekleştirilen bu ziyaretin “çok önemli ve son derece başarılı” geçtiğini ifade etti.

SAVUNMA ANLAŞMALARI

İki ülke arasında savunma sanayi işbirliği potansiyeline işaret eden Francken, Türk ana muharebe tankı projesinde Belçikalı şirketlerin yer aldığını söyledi. Fırkateynler ve çeşitli deniz platformlarında ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirten Belçikalı Bakan, İstanbul’da Türk ve Belçikalı savunma şirketleri arasında yeni sözleşmeler imzalandığını da açıkladı. Türkiye temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ile çok sıcak temaslar kurduğunu belirten Francken “Her düzeyde işbirliğine açığız” mesajını verdi.

BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi İttifak’ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belçikalı Bakan, NATO’nun karşı karşıya olduğu en büyük sorunun “birlik içinde kalmak” olduğunu söyledi. Francken, “En büyük mesele transatlantik evlilik krizimizi çözmek” dedi. Avrupa’nın savunma alanında daha fazla stratejik özerkliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Francken, bunun ABD ile kopuş anlamına gelmediğini dile getirdi. Avrupa’nın kendi üretim zincirini ve savunma kapasitesini geliştirmesi gerektiğini söyleyen Francken, “Ama bunu Amerikalılara ya da Türkiye’ye karşı yapmıyoruz. Birlikte çalışmalıyız” dedi.

YİNE DİZ ÇÖKERİM

Francken’in en son yaptığı Ankara ziyaretinde Anıtkabir’de diz çökmesi de gündem olmuştu. Belçikalı Bakan, bu görüntüye ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Mustafa Kemal Atatürk için “kurucu baba” ifadesini kullanan Francken, “Laiklik ve kadın hakları konusundaki ileri görüşlü yaklaşımı gerçekten ilham verici” dedi. Atatürk’ün askeri liderliğine de vurgu yapan Belçikalı Bakan, “Ben Savunma Bakanı’yım; güçlü savaşçıları severim. Atatürk güçlü bir lider ve çok güçlü bir subaydı. Evet, tekrar diz çökerim” ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisindeki dönüşümden etkilendiğini söyleyen Belçikalı Bakan, Türkiye’nin son yıllarda attığı adımları “devrim niteliğinde” sözleriyle değerlendirdi. Özellikle Bayraktar Kızılelma’ya dikkat çeken Francken, “En etkileyici bulduğum şey Kızılelma’ydı. Pilotun uçağın içinde olmadığı savaş uçakları gelecekte çok önemli bir kapasite olacak. Özellikle stealth özellikleriyle birlikte gerçekten akıl almazdı” dedi. Francken, Türkiye’nin AR-GE ve stratejik özerklik yaklaşımından ders çıkarmaları gerektiğini belirterek, Avrupa’nın savunma alanında Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanabileceğini söyledi.

