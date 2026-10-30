Anıtkabir’de Cumhuriyet buluşması

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Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Cumhuriyetin 103. yıldönümünün Başkent Ankara’daki ilk töreni Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti. Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Aslanlı Yol’daki kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet erkânı yer aldı.

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MOZOLEYE ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

“Aziz Atatürk, bugün uğruna büyük bedeller ödediğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. seneidevriyesini kutluyoruz. Tarihimize yeni bir istikamet çizen bu önemli günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni devleti ve milletiyle birlikte müreffeh ve muzaffer yarınlara ulaştırmak için farklı cephelerde yoğun bir mücadele içindeyiz. Cumhuriyet henüz ilan edilmemişken zatıalinizin 1 Mart 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi hitabınızda mündemiç; ‘Bizi millî davamızı izlemekten yıldıracak hiçbir araç, hiçbir kuvvet düşünülemez. Millî davamız bizim hayatımızdır’ sözleri bu ışıkta, millî davamız olarak gördüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun.”

AYDINLIK YARINLARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajında da özetle şöyle dedi: “Cumhuriyetimiz; tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesidir. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, büyük fedakârlıklarla yürüttüğümüz Millî Mücadele; birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin, en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir.

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EN GÜÇLÜ MOTİVASYON

Bundan tam 103 yıl önce milletçe sergilediğimiz azim, cesaret ve kararlılık, bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız olmaya devam ediyor. Son 24 yılda savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan diplomasiye uzanan geniş bir yelpazede kat ettiğimiz mesafeyi, müessir ve müreffeh Türkiye’ye giden yolun kilometre taşları olarak görüyoruz. Türkiye, bugün, dünden daha güçlüdür; inşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, çok daha etkin olacaktır. Allah’ın izniyle içinde bulunduğumuz asra, Türk Milleti mührünü vuracaktır.”





BU KEZ KIRMIZI ‘KAAN’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anıtkabir’deki resmi törene Kaan savaş uçağını simgeleyen kravatla katıldı.

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SAMİMİ FOTOĞRAFLAR

Anıtkabir’deki törene Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende Bahçeli, Dervişoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun samimi görüntüleri objektiflere yansıdı. Dervişoğlu ve Bahçeli, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi. Birbirlerine mesafeli duruşlarıyla dikkat çeken iki liderden uzun bir aradan sonra yansıyan bu görüntüler Anıtkabir’deki törenin sıcak başlıklarından birini oluşturdu. Aslanlı Yol’da yan yana yürüyen Bahçeli ile Kılıçdaroğlu’nun Misak-ı Milli Kulesi’ne giriş sırasında sıcak sohbeti dikkat çekti.





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BAHÇELİ: ATATÜRK’ÜN ESERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’de Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri ve çağdaş bir yönetim biçimi olduğunu vurguladı. MHP Lideri, yayınladığı “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” mesajında özetle şunları kaydetti:

“Cumhuriyet, Türk milleti açısından her şeyden önce bir istiklal ve istikbal mücadelesidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu toprakları düşman devletler tarafından işgal edilirken bu işgallere karşı milletçe verilen bağımsızlık mücadelesinin sonucunda kabul edilmiş çağdaş bir yönetim biçimidir. Türkiye’de Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eseridir. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun korunması ve geleceğe taşınmasında en büyük sorumluluğu ‘Ey yükselen yeni nesil. Gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz’, diyerek gençliğe vermiştir. Türk gençliği her zaman bu sorumluluğun farkında olmuştur. Sevgili gençler, çağdaş eğitim ve bilimin ışığında üretken ve yenilikçi bir anlayışla millî ve evrensel değerleri harmanlayıp toplumsal dayanışma ve birlik ruhuyla, Cumhuriyetimizi çağa uygun bir biçimde şekillendirip geleceğe sizler taşıyacaksınız. Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur. Bunu başarmak için ihtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzdedir. Büyük Türk milletinin, aziz vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin payidarlığına duyduğum inançla birliğimiz daim, devletimiz kaim olsun diyorum.”