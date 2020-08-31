Anıtkabir’de 30 Ağustos buluşması

Tören sırasında Anıtkabir’e çıkan tüm yollar kamyonlarla trafiğe kapatıldı. Anıtkabir’deki tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bakanlar katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Anıtkabir’e sınırlı sayıda vatandaş alınırken, törene katılan askerler kimlik eşleştirmesiyle, ateş ölçümü yapılarak, maskeli ve mesafeli şekilde Anıtkabir’e giriş yaptı.

VATANDAŞLARDAN SLOGAN

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e çıkan Erdoğan’ın, ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan’ın Misak-ı Milli Kulesi’ne geçtiği sırada vatandaşlar “Recep Tayyip Erdoğan” ve “dik, dur, eğilme” şeklinde sloganlar attı. İYİ Parti lideri Akşener, Anıtkabir’den ayrılırken Bahçeli, kurmaylarıyla Anıtkabir avlusunda törenin bitmesini bekledi.

Cumhurbaşkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’nden ayrılırken Bahçeli ve MHP kurmaylarını tokalaşmadan, elini göğsüne götürerek uzaktan selamladı. Devletin zirvesinin ayrılmasının ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı.

ERDOĞAN’DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI: ŞANTAJ DİLİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Anıtkabir’deki tören sırasında Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, Doğu Akdeniz vurgusu yaparak, şunları kaydetti: “Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer’in 98’inci yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye, bilhassa Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun.”

BEŞTEPE’DE TEBRİK TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anıtkabir’deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Koronavirüs nedeniyle maskeli, mesafeli şekilde yapılan tebrik töreninde Erdoğan, devletin zirvesi ve yabancı misyon temsilcileriyle tokalaşmadan, uzaktan, gönül selamıyla selamlaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanlarının ve devlet erkanının katıldığı törende Kılıçdaroğlu ve Akşener yer almadı.