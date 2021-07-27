Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının olduğu Anıtkabir’e turistler ve Türk vatandaşları olmak üzere pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. Pandemi döneminde pek çok kurum, kuruluş ve müzelerle birlikte Anıtkabir’in ziyaret saatleri de değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Anıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021

ANITKABİR AÇIK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir’de ziyarete açıldı. Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir’in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ 2021

01 Şubat- 14 Mayıs: 09:00- 16: 30

15 Mayıs- 31 Ekim: 09:00- 17:00

01 Kasım- 31 Ocak: 09:00- 16:00

Anıtkabir Yukarıda Belirtilen Saatler Arasında Hergün Ziyarete Açıktır.

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