MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021
GeriGündem Anıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.07.2021 - 12:40 | Son Güncelleme:

Anıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Anıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok müze hala ziyarete açılmamışken, yaz tatilinde, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin olduğu Anıtkabir’in açık olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye’nin en kalabalık ikinci ili Ankara’da yer alan Anıtkabir, her yıl yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Peki, Anıtkabir açık mı? Pandemi sürecinde farklılık gösteren Anıtkabir ziyaret günleri ve saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının olduğu Anıtkabir’e turistler ve Türk vatandaşları olmak üzere pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. Pandemi döneminde pek çok kurum, kuruluş ve müzelerle birlikte Anıtkabir’in ziyaret saatleri de değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Anıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021

ANITKABİR AÇIK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir’de ziyarete açıldı. Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir’in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ 2021

01 Şubat- 14 Mayıs: 09:00- 16: 30

15 Mayıs- 31 Ekim: 09:00- 17:00

01 Kasım- 31 Ocak: 09:00- 16:00

Anıtkabir Yukarıda Belirtilen Saatler Arasında Hergün Ziyarete Açıktır.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi