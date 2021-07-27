Anıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021
Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok müze hala ziyarete açılmamışken, yaz tatilinde, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin olduğu Anıtkabir’in açık olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye’nin en kalabalık ikinci ili Ankara’da yer alan Anıtkabir, her yıl yüzlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Peki, Anıtkabir açık mı? Pandemi sürecinde farklılık gösteren Anıtkabir ziyaret günleri ve saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.
Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının olduğu Anıtkabir’e turistler ve Türk vatandaşları olmak üzere pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. Pandemi döneminde pek çok kurum, kuruluş ve müzelerle birlikte Anıtkabir’in ziyaret saatleri de değişkenlik gösterebiliyor. Peki, Anıtkabir açık mı? Ankara Anıtkabir ziyaret günleri ve saatleri 2021
ANITKABİR AÇIK MI?
Koronavirüs salgını nedeniyle gündemde olan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Anıtkabir’de ziyarete açıldı. Hafta içi her gün 09.00 ve 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Anıtkabir’in herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.
ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ 2021
01 Şubat- 14 Mayıs: 09:00- 16: 30
15 Mayıs- 31 Ekim: 09:00- 17:00
01 Kasım- 31 Ocak: 09:00- 16:00
Anıtkabir Yukarıda Belirtilen Saatler Arasında Hergün Ziyarete Açıktır.