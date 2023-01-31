Anıt Mezar'da 'Yeter söz milletindir' tepkisi

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1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kullandığı ve Adnan Menderes'le özdeşen 'Yeter söz milletindir' sözü Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da kullanıldı. Duruma tepki gösteren Demokratlar Platformu, Adnan Menderes'in de kabrinin bulunduğu Topkapı'daki Anıt Mezar'da bir araya geldi.

MENDERES'İN RUHUNU İDAM SEHPASINA ÇEKTİLER



Burada açıklamalarda bulunan platformun genel başkanı Harun Hınız, "Burada olmamızın amacı rahmetli başvekilimiz Adnan Menderes'e ve onun çok kıymetli bir sözüne yapılan emek hırsızlığına karşı bulunuyoruz. 14 Mayıs 1950'de 'yeter söz milletindir' anlayışıyla tek parti sisteminin baskıcı anlayışını yok eden, aziz milletin milli ve manevi değerlerini tekrar bu aziz milletle buluşturan, Şehit Başvekilimiz ne yazık ki 27 Mayıs 1960 yılında yapılan bir alçak darbeyle 17 Eylül 1961 tarihinde şehit edilmiştir. Bizler Allah'a iman etmiş teslim olmuş insanlarız. Bu gördüğünüz mekan, Türk siyasetinin kıblesidir. Menderes demokrat misyonun bu aziz milletin gönlünde 73 yıldır yaşayan çok değerli bir devlet büyüğümüz, bizim de kıymetli bir abidemizdir. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun lideri hiç utanmadan, sıkılmadan bu aziz milletle Menderes'in sözü olarak tarih bulmuş, vizyon bulmuş, duygu bulmuş, maneviyat bulmuş 'Yeter söz milletindir' sloganını ne yazık ki kullanmaktadırlar. Önce şehit başvekilimizi astılar, sonra da hiç utanmadan, sıkılmadan şehit başvekilimizin 'Yeter söz milletindir' sözünü kendi parti binalarına asarak tekrar Menderes'in ruhunu idam sehpasına çektiler" dedi.

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SİYASETTE İSİMLER DEĞİŞİR RUHLAR DEĞİŞMEZ



Hınız, "Bu siyaset aymazlığını, bu siyaset kalpazanlığını şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz. Menderes bir misyondur. Siyasette isimler değişir, ruhlar değişmez. Dün Demokrat Parti, Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Refah Partisi, bugün AK Parti. Bu misyonun vücut bulduğu ve milletle beraber Türkiye'nin gelişimine ve katkısına büyük bir güç ve destek vererek, azimle tarihe doğru yürüyüşüne devam etmektedir. Bu inançla, bu anlayışla, bu misyon ve bu platform hem Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında hem de Menderes misyonunun ve Menderes'in bu Menderes kokulu evlatlarıyla beraber bu yolculukta hep de yanlarında olacak" dedi.

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GÜLTEKİN UYSAL'A DA TEPKİ GÖSTERDİLER



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a da seslenen Hınız, "Bir milletvekilliği uğruna bu misyonun çok değerli bir kıymetini, Menderesimizi şehit eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin gölgesinde milletvekili olmak ve bunu sürdürebilmek için, bu aymazlığa ve kalpazanlığa ses çıkarmaması bizi gerçekten üzmüştür. Gültekin Uysal Cumhuriyet Halk Partisi'nin değirmenine su taşımaya çalışıyor ama şunu iyi bilmelidir ki o dere kurumuştur. O derede su yoktur. O misyon, az önce ifade ettiğim gibi AK Parti'nin gövdesiyle beraber buluşmuş, isimleri değişmiş ama o ruh ve o misyon devam etmektedir. Bu misyonun Menderes kokulu soylu evlatları buradadır. Türkiye'nin her yerindedir. Hep var olmaya devam edecektir. Yeter söz milletindir sözü ruhu ve manası demokratlara aittir. Menderes'i sevenlere aittir. Türkiye'yi sevenlere aittir. Türkiye'ye hizmet edenlere aittir. Üç beş siyaset soytarısının, siyaset kalpazanlarının bu sözleri bu sözü kullanmalarına izin vermeyeceğiz. Yeter, söz de karar da, gelecek de milletindir" ifadelerini kullandı.



Platform üyeleri, Adnan Menderes için dua ettikten sonra Anıt Mezar'dan ayrıldı.