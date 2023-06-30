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Anıt ağaçlar çoğalıyor

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Alaplı#Konya
Anıt ağaçlar çoğalıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Koruma altına alınan ‘anıt ağaç’ sayısı, bu yıl 53 ağacın daha tescil edilmesiyle 10 bin 506’ya yükseldi.

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Geçmiş ile gelecek arasında köprü kurabilecek uzunlukta bir ömre sahip; yaş, gövde çapı, tepe çapı ve boy itibarıyla kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin üzerinde boyutlara ulaşan anıt ağaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce tescillenerek koruma altına alınıyor. Anıt ağaçlara bu yıl 53 yeni ağaç eklendi. Tescil edilerek korumaya alınan 53 yeni ağaç ile Türkiye'nin dört bir yanındaki anıt ağaç sayısı 10 bin 506'ya yükseldi.

EN YAŞLISI 4117 YAŞINDA

Bakanlıktaki verilere göre, Zonguldak Alaplı’da bulunan 4117 yaşındaki porsuk ağacı, en yaşlı anıt ağaç konumunda. Antalya Kumluca'da 2329 yaşındaki sedir ağacı 2, Kahramanmaraş Onikişubat'da 2282 yaşındaki doğu çınarı 3, Hatay Samandağ'da 2000 yaşındaki doğu çınarı 3 ve Konya Taşkent'deki kokulu ardıç ağacı 4, Manisa Demirci'de 1832 yaşındaki doğu çınarı 5’inci en yaşlı anıt ağaçlar.

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#Zonguldak#Alaplı#Konya

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