Animatör nedir? Animatör ne demek?
Animatör, eğlence sektöründe görev alana ve organizasyonların merkezinde yer alan isimdir. Tatil boyunca güzel bir konaklama imkanı sağlamayı amaçlayan animatör, yabancı dile de hakimdir. Peki, animatör nedir ve görev tanımı tam olarak nedir? İşte, animatörler hakkında bazı bilgiler
Animatör; eğlence hizmetleri ve turizm sektöründe, özel organizasyonlarda, konaklama tesislerinde konukların tatilleri boyunca hoş, eğlenceli vakit geçirmeleri için çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sahne, spor ve oyun aktiviteleri planlayarak uygulayabilen, aktivitelere uygun, gerekli araç gereçleri hazırlayıp bakımını yapabilen ve uygun ortamlarda saklayarak koruyabilen, kullanabilen aktivitelerin tanıtımını yaparak katılım sağlayabilen, yabancı dili iyi kullanan, genel kültüre, estetik duygusuna hoşgörüye ve disiplin duygusuna sahip, meslekî bilgi ve becerilerle donatılmış, çevresindekilerle olumlu iletişim kurabilen, gelişime ve yeniliğe açık, sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.
Animatörlerin görevi şu şekildedir;
- Animasyona hazırlık yapmak,
- Konuk memnuniyetini değerlendirmek,
- Animasyon programlarını tesis fiziki koşulları ve konuk profillerini dikkate alarak planlamak,
- Programları uygulamak,
- Sahne çalışmaları ile ilgili ön hazırlık yapmak,
- Kostüm, dekor ve aksesuarlarının planlamalarını yapmak,
- Eğlence departmanının tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütmek,
- Oyun, sahne, spor, özel organizasyonlar için program hazırlamak,
- Aktivite bütçesi hazırlamak,
- Gençlik dönemi özelliklerine uygun aktiviteler hazırlamak,
- Gösterilerde, halk oyunları, klasik dans, Latin dans, salon dansı vb. ?gürleri kullanmak,
- Oyun aktivitelerini uygulamak,
- Özel organizasyonlar yapmak,
- Müzik yayınları yapmak,
- Ses ve ışık sistemini hazırlamak,
- Sahne makyajını uygulamaktır.
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