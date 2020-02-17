Animatör nedir? Animatör ne demek?

Animatör; eğlence hizmetleri ve turizm sektöründe, özel organizasyonlarda, konaklama tesislerinde konukların tatilleri boyunca hoş, eğlenceli vakit geçirmeleri için çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik sahne, spor ve oyun aktiviteleri planlayarak uygulayabilen, aktivitelere uygun, gerekli araç gereçleri hazırlayıp bakımını yapabilen ve uygun ortamlarda saklayarak koruyabilen, kullanabilen aktivitelerin tanıtımını yaparak katılım sağlayabilen, yabancı dili iyi kullanan, genel kültüre, estetik duygusuna hoşgörüye ve disiplin duygusuna sahip, meslekî bilgi ve becerilerle donatılmış, çevresindekilerle olumlu iletişim kurabilen, gelişime ve yeniliğe açık, sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

Animatörlerin görevi şu şekildedir;