'Anılarımız çalındı' davası

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Emel-Ulaş A. çifti, 25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek düğün törenleri için Alfa Reklam Sanayi ve Ticaret AŞ adlı fotoğrafçılık firmasıyla yazılı bir sözleşme imzaladı. Sözleşmede Emel A.’nın evinden çıktığı andan düğün organizasyonunun yapıldığı yere gidiş anına kadar dron çekimi yapılacak, 40 adet fotoğraf ve bir adet klipten oluşacak çekim gerçekleşecekti. Emel-Ulaş A. çifti, sözleşmenin ardından fotoğraf şirketine 3 bin 500 lira ücret ödedi.

DRON YERE ÇAKILDI

İddiaya göre sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getirmeyen fotoğraf firması, Ulaş A.’nın düğünden önce ailesi ve yakınlarıyla olan fotoğrafları teslim etmedi. Emel A.’nın evden çıktığı (gelin alma) andan itibaren dron çekimi yapılmadı. İddiaya göre, dron cihazı, gelin evden çıkarıldıktan bir süre sonra, evin önünde bekleyen davetlilerinin üzerine düştü. Fotoğraf şirketinin eksik çekim ve yaşanılan aksilikleri nedeniyle müvekkillerinin düğün günlerinin kâbusa döndüğünü dava dilekçesinde anlatan Emel-Ulaş A. çiftinin avukatı şunları söyledi:

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TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

“Müvekkiller bu eksikliklerin giderilmesini istemiştir. Ancak fotoğraf şirketi, söz konusu fotoğrafların arıza nedeniyle yandığını, dron çekiminde de aksaklık olduğunu belirterek müvekkillere 1500 lira para teklif etmiştir. Müvekkillerimin bu özel günde elde etmeyi bekledikleri anılarını tekrar baştan yaratmaları imkânsızdır. Bu nedenle şimdilik 5 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminatın davalı fotoğraf şirketinden tahsilini istiyoruz.”

Davaya cevap veren fotoğraf şirketi ise üzerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiklerini belirterek davanın reddini istedi.

ŞİRKET: ÇEKİM EKSİKSİZ

Ulaş-Emel A. çiftinin ileri sürdüğü iddiaların dramatize edildiğini ve yanlış aktarıldığını cevap dilekçesinde belirten davalı fotoğraf şirketinin avukatı şöyle dedi: “Sadece evin önünde dron çekimi sırasında bir aksaklık yaşanmıştır. Dronun düşmesi sonucu fotoğraf firması derhal yenisinin getirilip çekim yapılmasını teklif etmiş, ancak davacılar bunu reddetmiştir. Ancak düğün boyunca yeni bir dron ayarlayan fotoğraf firması, çekimlerini eksiksiz ve özenli yerine getirmiştir. Dronun davetlilerin üzerine düştüğü iddiası asılsızdır. Aile fotoğraflarının olmadığı iddiası da gerçek dışıdır. Aksine dronun düşmesi sonucu 17 bin lira zarara uğrayan müvekkil firmadır. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz.”