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Aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı... O anlar kamerada!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 10:34

Sultangazi'de aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı. Kaldırımdaki mantar dubaya kafasını çarparak yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı.

Aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı... O anlar kamerada

Kazanın ardından savrulan çocuk kaldırımdaki mantar dubaya kafasını çarparak yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve çevredekiler yaralı çocuğun yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdüğü çocuğun gün içerisinde taburcu edildiği öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden yola fırlayan çocuğa motosiklet çarptı... O anlar kamerada

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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