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Aniden duran araca arkadan gelen motosiklet çarptı

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#İstanbul#Sultangazi#İstanbul Haberleri
Aniden duran araca arkadan gelen motosiklet çarptı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 09:44

Sultangazi'de ara sokağa girmek için aniden duran hafif ticari araca, aynı yönde ilerleyen motosiklet arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 13.50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Fatih Caddesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç ara sokağa girmek için manevra yaptı. Bu sırada aniden duran hafif ticari araca aynı yönde seyir halinde olan motosiklet arkadan çarptı.

Aniden duran araca arkadan gelen motosiklet çarptı

Motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralanan motosiklet sürücünün yardımına sürücü ve çevredeki esnaf koştu. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aniden duran araca arkadan gelen motosiklet çarptı


 

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#İstanbul#Sultangazi#İstanbul Haberleri

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