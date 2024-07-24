Aniden duran araca arkadan gelen motosiklet çarptı

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Kaza, saat 13.50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşandı. Fatih Caddesi'nde seyir halinde olan hafif ticari araç ara sokağa girmek için manevra yaptı. Bu sırada aniden duran hafif ticari araca aynı yönde seyir halinde olan motosiklet arkadan çarptı.

Motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Hafif yaralanan motosiklet sürücünün yardımına sürücü ve çevredeki esnaf koştu. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.