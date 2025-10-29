Aniden dolu yağışı başladı! Her yer beyaza büründü

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2025 16:14

Elazığ’da yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışıyla yollar beyaza büründü. Meteoroloji, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceğini belirtti.

Cipköy, Kuzey Çevre Yolu, Gümüşbağlar ve Sarıçubuk köyleri çevresinde aniden bastıran dolu, yolları ve tarlaları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzeydoğusunda aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Ayrıca, 1600 metre ve üzeri yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği, Tunceli çevreleri ile Bingöl’ün kuzeyi ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

