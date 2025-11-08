×
Gündem Haberleri

Aniden başladı! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Tavşanlı#Dolu Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 13:05

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Aniden başlayan ve yaklaşık 5 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçenin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış sonrası yollar ve yeşil alanlar tamamen beyaza büründü. Dolu yağışının en etkili olduğu bölgelerden biri de Tavşanlı-Kütahya kara yolu oldu.

Yolun Çobanköy, Örenköy ve Köprüören mevkileri, yağan dolunun kalın tabakasıyla kaplandı. Yağış nedeniyle kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

