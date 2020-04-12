Anı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anının Eş Anlamlısı

Anı kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre ‘hatıra’ eş anlamlı sözcüğü üzerinden ele alınmaktadır. Okunuşları ve yazılışları farklı olan bu iki kelimeyi ortak şekilde aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanım imkanı sağlamaktadır.

Anının Eş Anlamlısı

Anı kelimesi Türkçede yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı şekilde bu kelimeye alternatif olarak eş anlamlı ‘hatıra’ sözcüğünü de değerlendirmeniz mümkün.

Peki, anı kelimesinin anlamı nedir? Anı kelimesi ‘Yaşanmış olgulardan kişinin belleğinde saklanmış, farklı zamanlarda anımsanan’ sözcük olarak tanımlanır. Bu anlamı üzerinden hem anı kelimesini hem de hatıra sözcüğünü aynı anlamı ile kullanabilirsiniz. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’Üniversite yıllarında çok güzel anılar biriktirdik.’’

Bu cümle içerisinde aynı zamanda hatıra sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Her iki kelime de gündelik yaşamda sıkça kullanılan sözcükler arasında yer alıyor.