×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ani fren yaptı: Taşıdığı inşaat demirleri otomobile saplandı

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Kamyon#İnşaat Demirleri
Ani fren yaptı: Taşıdığı inşaat demirleri otomobile saplandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 17:06

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, şoförünün ani fren yaptığı kamyonun taşıdığı inşaat demirleri, kayarak önündeki otomobile saplandı.

Haberin Devamı

Kaza, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamener Bulvarı’ndaki Kuğukent Kavşağı’nda meydana geldi. A.H.A., kullandığı 55 GM 378 plakalı inşaat demiri yüklü kamyonla kırmızı ışığa geldiğinde ani fren yaptı.

Ani fren yaptı: Taşıdığı inşaat demirleri otomobile saplandı

Bu sırada kamyonun kasasındaki istiflenmiş haldeki bulunan inşaat demirleri, sarsıntıyla birlikte öne doğru kaydı. Demirler, A.Y. yönetimindeki 52 ABB 650 plakalı otomobilin arka camından içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, içindekiler yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Kamyon#İnşaat Demirleri

BAKMADAN GEÇME!