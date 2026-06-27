Ani açlık krizlerinin asıl sebebi ne… Uzmanlar ani yeme isteğinin nedenlerini Hürriyet’e anlattı

Haberin Devamı

YENİ yemek yediniz. Aslında toksunuz. Ancak birdenbire bir şeyler yeme isteği geldi. Peki, sizi bir anda ele geçiren bu yeme atağı duygusal yeme mi yoksa kan şekeri düşüklüğü mü? Hürriyet, konunun uzmanlarıyla konuştu.

‘VÜCUT SİNYALİ VERİR’

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, “Her stresle birlikte ortaya çıkan yeme isteği ‘duygusal yeme’ değildir. Hipoglisemi yani kan şekerinin normalin altına düşmesi ani yeme ataklarının önemli nedenlerinden biridir. Pek çok kişi bu durumu, ‘Bir anda gözüm hiçbir şey görmedi, ne bulduysam yedim’ şeklinde tarif eder. Aslında bu tablo çoğu zaman irade eksikliği değil, vücudun kendini korumak için geliştirdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır. Eğer kişi sık sık ani açlık atakları yaşıyor, titreme ve terleme gibi belirtiler eşlik ediyorsa bunu sadece ‘tatlı krizim var’ diye değerlendirmemeli; altta yatan hipoglisemi, insülin direnci veya başka bir metabolik sorun açısından mutlaka hekim değerlendirmesinden geçmelidir” dedi.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Kan şekeri düşüklüğünde kişide halsizlik, yorgunluk, el ayak titremesi, göz kararması gibi vücut semptomları olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, “Duygusal yemede genellikle bunlar olmaz. Genelde kişi bir şeyler yeme ihtiyacı hisseder ama vücudundan herhangi bir sinyal almaz. Duygusal yeme, stresimizin yoğun olduğu zamanlarda daha baskındır. Duygusal yeme geceleri çok daha baskındır. Özellikle yatmadan önce ya da gece uykudan uyanıp yeme şeklinde de kendini gösterir. Onun haricinde stres altında kortizol salgılanması artar ve bu da kan şekerimizi olumlu yönde etkiler. Bu aslında vücudun bir savunma mekanizmasıdır” diye konuştu.

‘ENERJİ İHTİYACI OLABİLİR’

Uzman Psikolog İlayda Kutevu ise şunları söyledi: “Her ani yeme atağı duygusal yeme değildir. Kan şekeri düştüğünde kişi yalnızca fiziksel olarak acıkmaz aynı zamanda sinirlilik, huzursuzluk, tahammülsüzlük ve kaygı hissedebilir. Bu duygular bazen duygusal yeme ile karıştırılabilir. Aslında duygularını düzenlemek için değil, vücudunun enerji ihtiyacını karşılamak için yemek yeme isteği duyuyor olabilir. Psikolojik açıdan önemli olan, yeme atağının öncesinde ne yaşandığını fark etmektir. ‘Gerçekten duygusal olarak mı zorlanıyorum, yoksa uzun süredir bir şey yemediğim için mi bu kadar yoğun açlık hissediyorum?’ sorusunu sormak faydalı olabilir. Çünkü her yoğun yeme isteğinin nedeni psikolojik değildir, bazen bedenin verdiği doğal bir sinyaldir.”

Gözden Kaçmasın Hediye Hanım’ı çıldırtan aidat Haberi görüntüle

NELER YAPMALI

Haberin Devamı

- Vücudun verdiği sinyalleri takip etmek gerekiyor. Huzursuzluk, el ayak titremesi gibi durumlar kan şekeri düşüklüğüne işaret edebilir.

- Ani kan şekeri düşüşleri de belli bir sınırın altına inmese bile yeme atağı yapabilir.

- Kan şekerini dengelemek için uzun süre aç kalmamak, öğünleri düzenli tüketmek, her öğünde protein, sağlıklı yağ ve lif içeren besinlere yer vermek gerekiyor. Beyaz ekmek, şekerli içecekler ve tatlılar gibi kan şekerini hızla yükseltip ardından hızla düşüren besinler yerine, kan şekerini daha dengeli yükselten tam tahıllar, baklagiller ve kaliteli protein kaynakları tercih edilmelidir.

- Eğer tok olduğunu düşünüyorsa ve yine de yeme isteği varsa ‘Şu an neden yemek istiyorum?’ diye kişi kendine sormalı.

Haberin Devamı

- Yürüyüş yapmak kan şekerini dengeler. Yemeklerden bir saat sonra ev içinde dahi olsa hafif yürüyüşler yapmalı.