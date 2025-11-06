Angry Birds’ün kurucusu Hürriyet’e konuştu: Yapay zekâ 90’lardaki web sitesi çılgınlığı gibi

Haberin Devamı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından düzenlenen ‘Eğitimde Yapay Zekâ Zirvesi’nde dijital dünyanın ikonik oyunlardan biri olan Angry Birds’ün eski Pazarlama Direktörü Peter Versterbacka da yer aldı. Aslen Finlandiyalı olan Vesterbacka, YTÜ Teknopark’ın bünyesinde faaliyet gösteren MentalUp firmasının yapay zekâ tabanlı ‘Fedu AI’ projesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Vesterbacka Finlandiya, Estonya ve İsveç’i kapsayan ‘FinEst Bay’ bölgesinde girişimcilik ekosisteminin öncülerinden biri olarak öne çıkıyor. Zirve öncesinde Hürriyet’e konuşan Vesterbacka, eğitimin nasıl bir toplumda yaşayacağımızı belirleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

SÜPER KAHRAMAN ÖĞRETMENLER

“Yapay zekâ ile birlikte bizleri çok fazla yenilik bekliyor. Onların ne olduğunu şimdiden kestirmek zor ama şundan eminim ki, tüm bu yenilikleri hayata geçirecek olanlar, yetenekli ve vizyoner gençler olacak. Eğer toplum üzerinde gerçekten büyük bir etki yaratmak istiyorsak da öğretmenlere yatırım yapmamız gerekiyor. Bizim projemizde yaptığımız şey de tam olarak bu. Teknolojiyi ve yapay zekâyı kullanarak öğretmenleri adeta ‘süper kahramanlara’ dönüştürüyoruz. Artık öğretmenler çok kolay bir şekilde herhangi bir içeriği alıp onu bir oyuna dönüştürebiliyorlar. Böylece öğrenciler sınıfta birbirlerine karşı oyunlar oynayabiliyor, hatta öğretmenler bu oyunları ödev olarak da verebiliyor. Bu sayede eğitimi çok daha eğlenceli, ilgi çekici ve etkili hale getiriyoruz.”

YAKINDA SIRADANLAŞACAK

Geleceği tam olarak tahmin etmek zor ama kesin olan bir şey var, gelişim hızı daha da artacak. Önümüzde çok heyecan verici yenilikler var fakat birçoğunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bugün herkes yapay zekâdan bahsediyor, bu durum bana 1990’lardaki ‘web sitesi’ çılgınlığını hatırlatıyor. O zaman bir internet sitesi yapmak çok heyecan vericiydi, ama şimdi sıradanlaştı. Yapay zekâda da aynı durum yaşanacak. Şimdilik çok yeni ve ilgi çekici fakat kısa sürede hayatın doğal bir parçası haline gelecek. Bunun ötesinde bambaşka, çok daha heyecan verici gelişmeler göreceğiz.”

KÜRESEL MARKA

Angry Birds (kızgın kuşlar), Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio Entertainment tarafından geliştirilen, 2009 yılında ilk olarak iPhone için piyasaya sürülen bir mobil video oyunu. Oyunda oyuncu, sapanla kuşları fırlatarak çeşitli yapılar içinde saklanan yeşil domuzları vuruyor. Oyunun amacı ise en az sayıda kuşla tüm domuzları devirmek. Ancak Angry Birds zamanla bir oyun olmaktan çıkıp küresel bir marka haline geldi. Oyunun animasyon filmi çekildi, oyuncakları ve kıyafetleri satışa sunuldu ve hatta tema parkları bile açıldı. Bu nedenle Angry Birds, dijital çağın ilk büyük popüler kültür ikonlarından biri sayılıyor. Bu markayı dünyaya tanıtan kişilerden biri de Peter Vesterbacka.





BİZ FİNLİLERİN ATATÜRK’LE BAĞI VAR

“Finlandiya ile Türkiye arasında çok özel bir bağ var. Bu bağ 100 yıl önceye dayanıyor. Atatürk, ‘Beyaz Zambaklar Ülkesi’ kitabından etkilenmişti. Kitap saflığın, ahlaki gücün ve ilerlemenin eğitim yoluyla nasıl sağlandığını, Finlandiya’nın baskıdan kurtulup başarıya ulaşmasını anlatıyordu. Atatürk’ün kurduğu o bağ nedeniyle biz Finliler, Türklere kendimizi her zaman yakın hissederiz. Bu yüzden de Türkiye’de olmak benim için anlamlı. Ülkenizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Finlandiya’nın eğitim çalışmalarını yakından takip etmişti. 100 yıl önce başlattığı o vizyoner reformların ruhunu yaşatmak da hepimizin görevi. Belki de en büyük ortak misyonumuz, Atatürk’ü yeniden gururlandırmak olacaktır. Finlandiya, 100 yıl önce baskı altındayken eğitim sayesinde yeniden doğdu. Atatürk de bunu fark etmişti. Bu yüzden bu bağlantının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.”