Angola’yla 500 milyon dolarlık ticaret hedefi

İki liderin baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşmelerin ardından iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Erdoğan ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:: “Sayın Lourenço’yla gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. Siyasi, askeri, ekonomik, savunma sanayiine yönelik alanları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdik.

BİZ DE ZİYARET EDECEĞİZ

Angola rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip. Müşterek yapılabilecek çok şey var. Yarın (bugün) kendileri işadamlarımızla bir araya gelecekler. Altyapı üstyapıya yönelik birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de BMGK’dan sonra iadei ziyarette bulunmak üzere bir grup işadamıyla gideceğiz.

10 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizmde, ekonomide, sağlıkta neler yapabiliriz. Bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Bugün burada ilk adımı attık. 10 kadar anlaşma imzalandı. Bunları hayata geçirmek şart.

ANGOLA’NIN YANINDAYIZ

Ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. İki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif. İlk etapta mutabakatımız 500 milyon dolara ulaşmak. Türkiye, terörle mücadelede her zaman kendisini ispatlamış bir ülke olarak özellikle Angola’nın da yanında yer alacaktır. Ben değerli dost Lourenço şahsında tüm halkına selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Laurenço da toplantıda, “THY’den Angola’ya haftada 4 uçuş olacak. İnsanlarımızı yakınlaştıracak bütün alanlarda işbirliği en üst düzeye çıkacak. Türk yatırımcılar her zaman Angola’da yatırım yapabilecekler. Özellikle altyapı sektöründe Türk şirketlerini Angola’da görmek istiyoruz” dedi.

ANGOLA’DAN İLK ZİYARET

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, dün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı. Her iki ülke arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olan tören, milli marşların okunması ve 21 pare top atışı ile başladı. Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nı Türkçe olarak ‘Merhaba asker’ diye selamladı. Lourenço’nun Türk heyetini ve Erdoğan’ın Angolalı heyeti selamlamasıyla devam eden karşılama töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.(Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

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