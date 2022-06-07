Anestezi ve cerrahi asistanlar iş bıraktı

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği’nde geçen cuma 20.00 sıralarında, Dr. Maryam Arslan hasta yakını A.M.’nin saldırısına uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası A.M.’nin doktoru darp ettiği, diğer hasta yakını olan L.D.K.’nin ise Arslan’a hakaret ettiği anlaşıldı. Şüpheliler hakkında tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Olayın ardından hastanede çalışan anestezi ve cerrahi asistanları dün iş bıraktı. Hastanede planlanan ameliyatların tümü acil vakalar dışında, durduruldu. Hekimler, hastane bahçesinde basın açıklaması ile sağlıkta şiddete tepki gösterdi.

'DAYAK YEMEK İÇİN Mİ GELDİM'

Kazakistan’dan gelip Türkiye’de tıp fakültesi bitiren ve “Ben dayak yemek için mi geldim” diyerek yaşadıklarına isyan eden Dr. Maryam Arslan, olayın travmasını hâlâ atlatamadığını kaydetti. Arslan, “Ben ve üç hekim arkadaşım nöbetçiydik o akşam. Hasta yakınları akşam 19.30-20.00 gibi geldiler. O saatte ziyaret yasak. Hasta yakını hakaretler yağdırmaya başladı. ‘Pisliksiniz, çirkefsiniz. Siz doktorlar dayak yiyorsunuz, hâlâ akıllanmıyorsunuz’ dedi. O noktada telefonumu çıkardım kayıt için” diye konuştu.

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Telefonunu çıkardığı anda hasta yakını kadının kendisine saldırdığını anlatan Arslan, “Koluma ve göğsüme yumruk attığını hatırlıyorum. Personel onu zaptetmeye çalışırken havada ayaklarıyla da tekme attı” dedi.

AYNI ÖZENLE BAKIYORUZ

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran "Yoğun bakımın kapısından içeri girip şiddet uygulanır hale geldi. Onlar bize şiddet uyguluyor ama biz onların hastasına hâlâ aynı özenle bakmaya devam ediyoruz. Biz şiddete uğradığımızda, gidip başka bir hastaya kalp mesajı yapıp onu hayatta tutmak için çaba harcıyoruz. Çünkü biz mesleğimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.