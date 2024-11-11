×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anestezi doktoru evinde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Sinan Bulut#Doktor
Anestezi doktoru evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 15:58

Elazığ'da anestezi doktoru Sinan Bulut (36) yanında boş anestezi ilacıyla evinde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Kenar Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmeyen anestezi doktoru Sinan Bulut’un mesai arkadaşları kendisine ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Bulut’u hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sinan Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede Bulut’un yanında bulunan anestezi ilacının boş olduğu görüldü. Sinan Bulut’un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

2 YIL ÖNCE KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAMIŞTI

2 yıl önce kız arkadaşı Dilan T.’yi darbedip 5 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Sinan Bulut'un, kadının şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Anestezi doktoru evinde ölü bulundu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Sinan Bulut#Doktor

BAKMADAN GEÇME!