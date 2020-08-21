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İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu

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Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu
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KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kuruyan çaydaki binlerce balık telef oldu. Vatandaşlar, kuruyan çaya, DSİ tarafından su verilmesini istedi.

Yeşilova Mahallesi'ndeki Andırın Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Kuruyan çaydaki binlerce balık telef olarak kıyıya vurdu. Mahalle sakinleri, balıkları cep telefonuyla görüntüleyerek yetkililerden yardım isterken, çaya DSİ tarafından su verilmesini ve böylelikle balık ölümlerinin önlenebileceğini ifade etti.

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