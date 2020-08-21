Andırın'da kuruyan çaydaki balıklar telef oldu

Yeşilova Mahallesi'ndeki Andırın Çayı'nda balık ölümleri yaşandı. Kuruyan çaydaki binlerce balık telef olarak kıyıya vurdu. Mahalle sakinleri, balıkları cep telefonuyla görüntüleyerek yetkililerden yardım isterken, çaya DSİ tarafından su verilmesini ve böylelikle balık ölümlerinin önlenebileceğini ifade etti.