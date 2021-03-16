‘Andımız okullara geri dönecek’

YAZILANLAR ESKİ PLAN

“Geçtiğimiz hafta, Ekonomi Reformları başlıklı dokümanı açıkladılar. Dört ay hazırlığın ardından hazırladıkları 90 sayfalık dokümanın yarıdan fazlası fotoğraf. İçindekiler bölümünü ara başlıkları da ayıklayın, elde birkaç daktilo sayfası kalır. Yazılanlar da eski plan ve programlardan kopyalanmış, ‘-cektir’, ‘-caktır’ ifadeleri. Bu, Erdoğan şahsım hükümetinin iflas ilamıdır.

Bu pakette işçiye, işsize, çiftçiye, emekliye bir şey yok. Pakette tek bir somut hedef koymuşlar. O da bütçede 46 milyar liralık tasarruf yapmak. Ama nasıl yapılacak, vergi ve vergi dışı gelirler mi artırılacak yoksa harcamalar mı kısılacak? Somut bir eylem planı ve takvim yok. Güveni sağlamak için yapılması gereken şey çok basitti. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasını zorlaştırmak. Düzenleyici-denetleyici kurumların özerkliğini güçlendirmek.

TEST SAYILARI AZALTILDI

Günlük vaka sayıları 15 bini aştı. Bunun üzerine test sayıları azaltılmaya başlandı. Günde 200 bin test yapılsa günlük vaka sayısı 20 bini aşacak. Aşılamada da işler çok parlak değil. Ortada aşı yok. Türkiye, birinci ve ikinci dozlar da dâhil günde ortalama 182 bin aşı yapabiliyor. Toplumsal bağışıklık kazanmamız için en az 50 milyon aşı yapmamız lazım. Aşılamada bu hızla gidersek, 549 güne ihtiyaç var. Yani 1.5 yıl. Bu sadece 2021’i değil, 2022’yi de kaybetmemiz anlamına geliyor.

ATATÜRK’Ü SİLİP ATAMAZSINIZ

Danıştay aldığı iki ayrı kararla, hem okullarda okutulan Andımız’ı, hem de devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını kaldırdı. Beyhude çabalarla Atatürk’ü bu milletin yüreğinden de, zihninden de söküp atamazsınız. Bu nasıl iş Sayın Bahçeli? İktidar ortağınız okullarımızdan Andımız’ı kaldırtmak için başvuruyor, ortağınız bu itiraz dilekçesini verirken neredeydiniz? Karar çıkmış, şimdi anca Danıştay’ı eleştiriyorsunuz. Andımız herhangi bir etnik kökeni dışlamaz, kimseyi ayrıştırmaz. Cumhur İttifakı ne yaparsa yapsın, Andımız’ın her kelimesi ve Atatürk sevgisi bu milletin yüreğinden ve ruhundan silinmeyecektir. Andımız okullarımıza, Atatürk kabartması ise madalyalarımıza geri dönecektir.

KALABALIK KONGRELER

Vatandaşa ‘maske, mesafe’ diyor ama kendi kongrelerinizi lebaleb dolduruyorsunuz taşımayla. Siz samimi olmayınca, vatandaş da söylediklerinize inanmıyor ve pandemide başarılı olamıyorsunuz. AK Parti bu memlekette kuraldan, kaideden, kanundan üstün mü? Millete kabalalık oldu diye ceza keseceksin sonra kongreleri dolduracaksın, peki bu kongreler hakkında emniyet kolluk kuvvetleri ne yapıyor. Kural herkese uygulanıyorsa kural değildir.”

KILIÇDAROĞLU: PAKETİN İÇİ BOŞ

MYK toplantısında dış politika, ekonomik gelişmeler ve Ekonomi Reformu Paketi’nin ele alındığı öğrenildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ekonomik paket açıkladılar ama içi boş. Bugüne kadar 22 kez paket açıklandı. Sözde ekonomik reform yapacaklar ama bu pakette işsiz yok, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok. O nedenle dikkate alınacak bir paket değil. Bu iktidar ne ekonomik reform ne de insan hakları ve hukuk reformu yapabilecek durumda değil” dediği öğrenildi.

SURİYE YORUMU: EN BÜYÜK BEDELİ TÜRKİYE ÖDEDİ

Bugün 15 Mart, komşumuz Suriye’deki iç savaş 10’uncu yılını tamamladı. 6 milyon Suriyeli ise ülkesini terk etti. Bugün 3 milyon 659 bin Suriyeli Türkiye’de yaşıyor. Yani dünya üzerindeki her 3 Suriyeli’den birine bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor. Türkiye, bu 10 yılda Suriye’nin ardından en büyük bedeli ödeyen ülke oldu. Bazı illerimizin nüfus yapısı köklü şekilde değişti. Suriye’deki iç savaşta, Suriye ordusundan sonra en fazla askeri kayıp veren ülke de Türkiye oldu.

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