Andımız Atatürk’ün mirasındadır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Andımız’ın sözleri ağır gelenler, elbette andımızı yasaklamak ister. ‘Türk’ demenin bir ayırma değil, bir birliktelik arzusu olduğunu görmek istemeyenler, son bağımsız Türk devletini, uçuruma sürükleyenler elbette andımızın son cümlesinde şaşkına döner. Ama o arkadaşlar, hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız. Türk devleti hala burada. Cumhuriyet hala burada. Andımız, kahraman atalarımızın aziz hatırasında, Atatürkümüzün mirasındadır. Andımız’a el uzatmaya cüret edenlere inat, bir kez daha ‘ne mutlu Türküm diyene.’(Mısır ile ilişkiler) Sayın Erdoğan, artık gelenek haline getirdiği, ‘cuma sonrası gıybeti’ seansında konuştu; ‘Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri, öyle en üst düzeyde değil de, şöyle bir ‘tık’ altında sürecek’ dedi.

TIK DİPLOMASİSİ

Şahsım diplomasisinden, tık diplomasisine terfi ettik. Sisi’ye darbeci, diktatör demeyeceksiniz, bir tık altında, Cumhurbaşkanı mı diyeceksiniz? Rabia yapmayacaksınız, bir tık altında, 3 parmak mı göstereceksiniz? Türkiye’nin Cumhurbaşkanı, Mısır’a niye küstü, şimdi niye barışıyor; hayır mı şer mi, elbette bilmek isteriz. Şahsi çıkarların, koltuk korkularının dayattığı ‘tıklarla’ devlet yönetilmez Sayın Erdoğan.”

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