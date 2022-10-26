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‘Anayasal güvenceye birlikte kavuşturalım’

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#Devlet Bahçeli#Anayasa#MHP
‘Anayasal güvenceye birlikte kavuşturalım’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin (TBB) başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik edilmesini ve kapısına kilit vurulmasını istedi.

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MHP Lideri, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Batan kayık gibi yan giden zillet taifesine Türkiye’yi rehine bırakmayacağız. Emek veriyoruz, çaba gösteriyoruz, yeter ki Sayın Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanımız olsun.

CESARETİN VARSA

Kılıçdaroğlu, vatandaşlarımızın şunları düşünüp söylemelerini istemiş: ‘Bir de şu Kılıçdaroğlu’nu deneyelim, nasıl bir adam bir görelim.’ Kılıçdaroğlu, nasıl bir adam olduğunun görülmesini istiyormuş. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın, bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın nasılmış. Kılıçdaroğlu, Sivas’ta başörtüsünü ben çözdüm demiş. Madem bu sorun çözüldü, peki neden kanuni düzenlemeye ihtiyaç duydun? İşte sana bir fırsat, başörtüsünü Anayasal güvenceye haydi buyur birlikte kavuşturalım. Merdane gibi dönmeyi bırak, işte sana demokrasi meydanı.

TTB KAPANSIN

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Türk Tabipleri Birliği’nin (TBB) başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek, bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartlarının kaldırılarak özgürleşmelerini tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk yazılamaz.Mesela TBB Başkanı’yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, akla en yatkın yollardan birisidir.

(İsim vermeden AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Cumhuriyet ile ilgili sözlerine yanıt) Cumhuriyet’in Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, yanlışın pençesindedir.”

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#Devlet Bahçeli#Anayasa#MHP

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