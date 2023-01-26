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Anayasa’da üç sözcükte anlaşmazlık

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#Meclis Anayasa Komisyonu#Millet İttifakı#Düzeltme
Anayasa’da üç sözcükte anlaşmazlık
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Meclis Anayasa Komisyonu’nda Millet İttifakı, üç sözcükten oluşan “düzeltme” talepleri kabul edilmezse Genel Kurul’da destek vermeyeceğini açıkladı.

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CHP: DESTEK VERMEYİZ

İYİ Parti ve CHP gruplarınca ortak önerge verilerek, “dini inancı sebebiyle” ifadesinin metinden çıkarılması istendi. AK Parti ve MHP’li üyelerin önergeyi reddetmesi üzerine Millet İttifakı toplantıyı terk etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan dün “Bu şekliyle herhangi bir şekilde destek vermeyiz” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da “Önergemiz şeklinde değişiklik yapılmaması durumunda Genel Kurul’da hiçbir şekilde olumlu oy kullanmayacağız” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise “Sürecin bitmemesi gerektiğine inanıyorum. Dini inanç ifadesini koyabiliriz de koymayabiliriz de” dedi.

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#Meclis Anayasa Komisyonu#Millet İttifakı#Düzeltme

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