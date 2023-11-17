Anayasa ve içtüzük seçim sonrası

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Parti gruplarını ziyaretini dün Saadet-Gelecek Partisi, CHP ve AK Parti gruplarıyla tamamlayan Kurtulmuş, HEDEP grubuna da yakın zamanda giderek ‘iadeyi ziyaretleri’ tamamlayacağını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun rahatsızlığı nedeniyle Kurtulmuş’u Saadet grubunda parti yöneticileri ağırladı. 40 dakikalık görüşmenin ardından açıklama yapan Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, anayasa ve içtüzük konularının yerel seçimden sonra gündeme geleceğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İ KUTLADI

Kurtulmuş, CHP grubundaki ziyaretinde de Özgür Özel’i yeni görevinden dolayı kutladı. Görüşmenin “samimi bir ortamda geçtiğini” vurgulayan Özel, “Anayasa ve içtüzük konusundaki tartışmaları yerel seçimden sonraya bıraktık. Zaten anayasa tartışması CHP olarak bizim yakın bir yere koyacağımız tartışma değil. Tutumumuz zaten çok belli. Anayasa Mahkemesi’ni zayıflatacak, aldığı kararların uygulanmamasına sebep olacak, bu yargı darbesini meşrulaştıracak bir şeyin içinde olmamız zaten mümkün değil” dedi.

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ATALAY KONUSUNDA YAPICI

Kurtulmuş’un Can Atalay konusuna “mümkün olduğunca yapıcı şekilde yaklaşmaya çalıştığını” belirten Özel, Atalay’ın TBMM üyeliğini sona erdirecek olan Yargıtay kararının Meclis Genel Kurulu’nda kısa sürede okunmasını beklemediğini vurguladı.

İŞBİRLİĞİ BECERİSİ ÖNEMLİ

Meclis Başkanı da, AK Parti’de Grup Başkanı Abdullah Güler ve parti yöneticileriyle görüşmesinin ardından süreci değerlendirdi. Kurtulmuş, “Her fikirde uyuşmayabiliriz ama parlamentoda partilerin ortak hareket edebilme becerisi kazanmalarının zaruri olduğu kanaatindeyim” dedi. Kurtulmuş, yeni anayasa ve içtüzük çalışmalarının yerel seçimden sonraya kalacağını vurguladı.

AYM-YARGITAY KARARI

MECLİS GEREĞİNİ YAPACAK

TBMM Başkanı Kurtulmuş AYM ve Yargıtay’ın Can Atalay kararlarını değerlendirirken şunları söyledi: “Önümüzdeki mesele iki yüksek yargı arasında bir içtihat farklılığı ve tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir. Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların görev yetkileri, sorumlulukları bellidir. Özellikle TBMM, milli iradenin tecelligâhı olarak herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hâkimdir ve bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek olan TBMM’dir. TBMM gündemine hâkimdir ve bu konuda gereğini yapacaktır.”

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SAMAST YORUMU

MAALESEF İYİ HALDEN ÇIKARILMIŞ

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Ogün Samast’ın tahliyesiyle ilgili, “Öncelikle burada da infaz sistemiyle ilgili belki yeni düzenlemeler yapılması lazım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaştan dolayı belli bir süreye indirilmiş, ondan sonra da maalesef iyi hal dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Bütün bunlar bizim yargı sistemi içinde yeniden gözden geçirilmesi gereken hususlar olduğunu ortaya koyuyor. Bunun da kamu vicdanını dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.

BERABER KORİDORDA YÜRÜDÜLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Meclis’teki odasında ziyaret etti. Özel TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u CHP grubunda bulunan makam odasının kapısında karşıladı. Özel ve Kurtulmuş basın mensuplarına poz verdikten sonra makam odasına geçti. Görüşme sonrası Özel Numan Kurtulmuş’u yolcu ederken, koridorda bir süre birlikte yürüdü. Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA