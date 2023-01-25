Anayasa teklifi ilk durağı geçti... Komisyon uzlaşamadı

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“Dini inancı sebebiyle” ifadelerinin çıkarılmasını isteyen CHP ve İYİ Partili üyeler, reddedilince toplantıyı terk etti. Anayasa Teklifişimdi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul’da kabulü için “nitelikli çoğunluk” 360 oya ulaşması, halk oylaması şartının kalkması için en az 400 oy gerekiyor. CHP ve İYİ Partili vekiller dün sundukları teklifte, “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ifadesinden “dini inancı sebebiyle” sözcüklerinin çıkarılmasını, yerine “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” ifadesini önerdi. İki parti, önergenin kabul edilmesi şartıyla teklife destek vereceklerini açıkladı.