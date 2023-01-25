Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Anayasa teklifi ilk durağı geçti... Komisyon uzlaşamadı

Güncelleme Tarihi:

#Anayasa#Meclis#AK Parti
Anayasa teklifi ilk durağı geçti... Komisyon uzlaşamadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:00

Kamusal alanda başörtüsü güvencesi ve aile yapısıyla ilgili 2 maddelik Anayasa Değişikliği Teklifi, Meclis Anayasa Komisyonu’ndan AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla geçti.

Haberin Devamı

“Dini inancı sebebiyle” ifadelerinin çıkarılmasını isteyen CHP ve İYİ Partili üyeler, reddedilince toplantıyı terk etti. Anayasa Teklifişimdi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Genel Kurul’da kabulü için “nitelikli çoğunluk” 360 oya ulaşması, halk oylaması şartının kalkması için en az 400 oy gerekiyor. CHP ve İYİ Partili vekiller dün sundukları teklifte, “dini inancı sebebiyle başını örtmesi” ifadesinden “dini inancı sebebiyle” sözcüklerinin çıkarılmasını, yerine “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” ifadesini önerdi. İki parti, önergenin kabul edilmesi şartıyla teklife destek vereceklerini açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anayasa#Meclis#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması