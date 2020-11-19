Anayasa tartışmasına SP de katıldı: Anayasa değil ittifakın ilkeleri

Karamollaoğlu, “Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin haline getirildi ve deklare edildi. Millet ittifakının hangi temellere oturduğunu göstermek için, anayasa yapmak için değil. Seçime gidiliyor, ne anayasası” dedi.

Karamollaoğlu dün yaptığı basın toplantısında, COVID-19 tehdidinin devam ettiğini de kaydederek, “Son zamanlarda koronavirüs rakamlarının gizlendiği kanaati yaygın. Rakamları gizlerseniz, bu sefer de başka bir manzara ortaya çıkıyor, tamamen güvensizlik doğuyor. Güven telkin etmek istiyorsanız gerçekleri olduğu gibi ortaya koyacaksınız” dedi.