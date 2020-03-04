Anayasa roman oldu

SOMUTLAŞTIRDIM

Çocuklarım Mehmet Kerem ve Esma Zeynep’i masallarla büyüttüm. Öykülerin gücünü de o zaman keşfettim. Bir hukuk profesörü olarak anlatma sorumluluğunda olduğum kavramlar, soyut kavramlar olması nedeniyle anlaşılması zor kavramlar. İşte bu kavramları somuta indirmek gerektiğini fark edince böyle bir kitap yazmak istedim.

Kızım da tıpkı kitabın ana karakteri Zeyno gibi sorular soran, öğrenmek isteyen günümüzün gençlerinden biri. Kitaptaki Zeyno bugünü simgeleyen Z kuşağı genci. İçten, rahat, akıllı sorular soran. Gerçekten öğrenmek istiyor. Öğrenmek istediği kavramlar anayasa, devlet hukuk, özgürlükler, haklar. Bunları sorarak öğreniyor. Zeyno, akıl ışınlarıyla Akış diye bir uzay aracıyla yolculuğa çıkıyor. Aslında kendi içsel yolculuğu. Zeyno devlet ile söyleşerek hem anayasayı ve anayasal düzeni tanıyor hem de bir vatandaş olmanın farkına varıyor. Eğlenceli, heyecanlı bölümler de var. İçinde Zeyno ile devletin duygularını ifade eden çizimler ve emojiler de var.

HERKES OKUYABİLİR

Bazı kişiler de anlayamayacaklarını düşünerek belki hiç kapağını açmıyor. Bu kitapla, Türkiye'de ilk kez Anayasa'mız hepimizin anlayacağı bir dille bir roman kurgusu içinde yazılmış ve okuyucuyla paylaşılmış oldu.