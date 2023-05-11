Anayasa Mesajı: Sivil ve özgürlükçü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanlığı 155. Kuruluş Yıldönümü Töreni’ne katıldı. Danıştay Konferans Salonu’ndaki törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

“Devletle vatandaş arasındaki ihtilafların hukuki sınırlar içinde ve hakkaniyet duygusuna uygun şekilde çözülmesine Danıştay çok önemli görevler ifa etmektedir. Biliyorsunuz 2017’deki anayasa değişikliği ile ülkemiz tarihinin en önemli reformlarından birini gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ni kurarken güçler ayrılığı ilkesini de tahkim ettik. Yine bu anayasa değişikliği ile yargının bağımsızlığı umdesine tarafsızlığı ibaresini de ekledik. Böylece yargıyı geçmişte içine düştüğü tartışmalardan kurtaracak önemli bir adım attık. Esasen yargı ile diğer erkler, bilhassa da yürütme arasındaki ilişkiler dünyanın her yerinde tartışmalara konu olmaktadır. Ancak ülkemizde vesayet ve darbe süreçlerinde bu tartışmalar gerçekten can acıtıcı, kurumları yıpratıcı bir şekil almıştır.

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YENİ BİR DÖNEM

Mesela bir dönem yargımızın üzerine çöken FETÖ gölgesi hepimizi üzmüştür. Hamdolsun devletimizin diğer kurumları ile birlikte yargımızı da bu ihanet çetesi mensuplarından temizleyerek yeni bir dönem başlattık. Amacımız ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturarak diğer alanlarla birlikte yargımıza da yeni bir hizmet yapacağımıza inanıyoruz. Türkiye’yi milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimiz üzerindeki son bulutlarında dağılması anlamına gelecektir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis’imizin gündemine tekrar taşıyacağız. Yargı temsilcilerimizden de bu hususta katkı bekliyoruz.”

ÜLKEMİZİN HİKÂYESİ KOLAY YAZILMADI

- ERDOĞAN “Ülkemizde, eski Türkiye’de bizlerin yaşadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış, gördüğümüz manzaraların hiçbirini görmemiş bir nesil var” diyerek şöyle devam etti: “Diğer pek çok mesele gibi bu yeni nesile demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye ile değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyorlar. Halbuki biz her ülkenin kendi hikâyesi olduğunu, ülkemizin hikâyesinin de hiç de öyle kolay yazılmadığını biliyoruz. Bunun için gençlerimize hem sahip olduğumuz imkânı hem Türkiye Yüzyılı ile ulaşmak istediğimiz hedefleri bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdüreceğiz.”