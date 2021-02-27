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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Anayasa masasına oturmayacağız’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
‘Anayasa masasına oturmayacağız’
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Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin, demokratik standartlarını daha da ileri götürecek yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi, “AK Parti ile anayasa masasına oturmayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer, Gizem Gül Kürekçi ve MYK üyesi Mehmet Soğancı ile Genel Merkez’de görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda, iktidarın yeni anayasa önerisi görüşüldü. Toplantıda Sol Parti, “İktidarın Yeni Anayasa Tuzağını Reddedelim” başlıklı bir mektup sundu.

KAYGILARINI İLETTİ

Sol Parti heyeti, Kılıçdaroğlu’na iktidarın gündeme getirdiği anayasa değişikliğine karşı kaygılarını ileterek, “AKP’nin yeni anayasa oyununa gelmeyin” dedi. Kılıçdaroğlu ise, Türkiye’nin demokratik standartlarını daha da ileri götürecek, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi inşa edecek yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, iktidarla anayasa masasına oturmayacaklarını dile getirerek, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili “AK Parti ile birlikte veya onların önerdiği herhangi bir anayasa çalışmasında olmamız mümkün değil. Bu AK Parti ile anayasa yapılmayacağının biz de farkındayız” dedi. Türkiye’nin gerçek gündeminin, işsizlik, pahalılık ve ekonomik sorunlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, yeni anayasadan önce bu sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

‘Anayasa masasına oturmayacağız’

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay eşinin şiddetine maruz kalan Rukiye Ay ve 2 yaşındaki kızı Eylül Tuana’yı da makamında kabul etti.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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