Anayasa Mahkemesi’nden iki önemli karar

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Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına göre karısının işyerinde olduğunu öğrenen V.U., eşyasını almak için eve girdi. Uzaklaştırma tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle V.U.’ya üç gün tazyik hapsi verildi. V.U.’nun bireysel başvurusu üzerine AYM, “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiğine ve 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. 21 Mayıs tarihli AYM kararında kolluk kuvvetlerinin kocaya tedbire uymaması halinde kendisine zorlama hapsi verileceğine ilişkin bir ihtarda bulunulmadığına dikkat çekildi. Bu durumun hak ihlali olduğu vurgulandı.

BOZUK ALKOLMETRE TAZMİNATI

AYM, İstanbul’da dikiz aynası ile yayaya çarpan alkollü çıktığı gerekçesiyle ehliyetine geçici olarak el koyulan şoför M.A.’nın alkolmetrenin bozuk olduğu iddiasının incelenmemesini hak ihlali saydı. Karara göre M.A. hiç alkol almadığını iddia etti. Hastaneye gidip 1 saat içinde yaptırdığı kan testinde de sıfır promil alkollü çıktı. Alkolmetrenin bozuk olduğu ehliyetine geçici el koyma şeklindeki kararın iptali için dava açan M.A. davasının reddi üzerine AYM’ne başvurdu. AYM 2 Nisan’da “özel hayata saygı” hakkının ihlal edildiğine yeniden yargılamaya ve 20 bin lira manevi tazminata hükmetti. AYM kararında yargılama sonucunu etkileyecek başvurucuya ait sıfır promil alkollü olduğuna ilişkin kan testinin ve alkolmetrenin bozuk olduğu iddiasının mahkemece hiç değerlendirilmesinin özel hayata saygı hakkını ihlali kabul etti. Yeni yargılamada M.A. hakkındaki ceza iptal edilebilecek.