Anayasa Mahkemesi üyeliği için Yargıtay'da 3 aday belirlendi

Haberin Devamı

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak yeni AYM üyesini belirlemek üzere sandık başına gitti. Toplam 317 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada adaylar, arasındaki yarış sonuçlandı. Yapılan tasnif sonucunda Yargıtay üyelerinin tercihlerine göre sıralama netleşti. Oylamada 48 oy alan Mustafa Karayıldız birinci, 45 oy alan Oğuz Dik ikinci, 44 oy alan Şaban Kazdal üçüncü sırada yer aldı. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenen bu 3 isim, Anayasa Mahkemesi üyeliği için aday olarak Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek.

NİHAİ KARARI CUMHURBAŞKANI VERECEK

Sürecin işleyişine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sunulan Mustafa Karayıldız, Oğuz Dik ve Şaban Kazdal arasından bir ismi Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak atayacak. Atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Seçilecek yeni üye, görev süresi dolan selefinin yerine geçerek, yüksek mahkemede 12 yıl görev yapacak.