Anayasa Mahkemesi Berberoğlu için gerekçeli kararı yayınladı: ‘Dokunulmazlığı vardı yeniden yargılanmalı’

Gerekçede, anayasada tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, TBMM’nin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlandığı hatırlatıldı.

ANAYASA’YA AYKIRI

Başvurucunun 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilmesi dolayısıyla milletvekili seçildiği tarih itibarıyla tekrar yasama dokunulmazlığından yararlanmaya başladığına dikkat çekilen gerekçede, bu nedenle anılan tarihten sonra tutulmaya devam ettirilmesinin Anayasa’nın 83. maddesiyle bağdaşmadığı aktarıldı. Yüksek Mahkeme’nin gerekçesinde, şunlar kaydedildi:

“24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilen başvurucunun, buna dayalı tahliye talebi 29 Haziran 2018’den itibaren 20 Eylül 2018’e kadar esas bakımından incelenmemiş ve bu süreç boyunca başvurucunun mahkumiyete bağlı olarak tutulması devam etmiştir. Başvurucunun anılan tarihler arasında hürriyetinden yoksun bırakılması yasama dokunulmazlığına ilişkin güvencelerin yer aldığı Anayasa’nın 83. maddesiyle bağdaşmamaktadır. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa’nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.” Gerekçede, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğu belirtildi.

‘BERBEROĞLU İÇİN HER GECİKME ZULÜM’

◊ CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu ile ilgili gerekçeli kararını değerlendirdi. Öztrak, “Yapılması gereken, alt mahkemenin bu kararın gereğini yapması ve yine milletvekili hakkının gaspının önüne geçilmesi için TBMM Başkanının da gerekli adımları atmasıdır. Bunda yaşanacak her gecikme de Mevlana’nın söylediği gibi dikeni sulamaktan, zulmetmekten başka bir şey değildir” dedi. (◊ Rifat BAŞARAN/ANKARA)