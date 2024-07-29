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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın 4 yaşındaki torunu, 2'nci kattan düştü

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#Bursa#İznik#Hastane
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkayanın 4 yaşındaki torunu, 2nci kattan düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 16:00

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın dört yaşındaki torunu Kadir Özkaya Bursa'da babaannesinin evinde 2'nci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Kadir Özkaya, babaannesi Pembe T.'nin evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Torununun düştüğünü gören babaannenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini korurken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya gelerek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkayanın 4 yaşındaki torunu, 2nci kattan düştü

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#Bursa#İznik#Hastane

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