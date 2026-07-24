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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 111. Dönem Kaymakam Adaylarıyla bir araya geldi. Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen programa Anayasa Mahkemesi Üyeleri Recai Akyel ve Muhterem İnce ile İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı katıldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya programda yaptığı konuşmada, kaymakam adaylarını Anayasa Mahkemesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek mülki idare amirliğinin devlet ile vatandaş arasındaki bağın güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluk taşıdığını kaydetti. Görev yapılan yerlerde vatandaşla iyi ilişkiler kurulmasının ve sorunların doğru şekilde tespit edilmesinin önemine değinen Başkan Özkaya, vatandaşın derdini dinleyen, ihtiyaçlarını anlayan ve çözüm üretmeye gayret gösteren bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

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‘ÖNEMLİ OLAN KİŞİNİN KENDİ VİCDANINDA GÖREVİMİ HAKKIYLA YERİNE GETİRDİM DİYEBİLMESİDİR’

Kaymakam adaylarına görev yaptıkları yerlerde insanlara ufuk açmaları, umut olmaları, özellikle çocuklarla, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla yakından ilgilenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Başkan Özkaya, “Bunu, takdir edilmek ya da görevden ayrıldıktan sonra iyi bir yönetici olarak anılmak için değil tamamen gönülden ve samimiyetle yapmalısınız. Asıl önemli olan kişinin kendi vicdanında ‘Ben bu işi en iyi şekilde yaptım, görevimi hakkıyla yerine getirdim.’ diyebilmesidir.” diye konuştu.

Kaymakamlığın getirdiği resmî görev ve sorumlulukların yanında mülki idare amirlerinin davranışlarıyla topluma örnek olma sorumluluğu da taşıdıklarını belirten Başkan Özkaya, “Görevlerinizi yerine getirirken ‘Ülkemize ve vatandaşlarımıza ne verebilirim, nasıl daha iyi hizmet edebilirim?’ anlayışını ilke olarak benimseyin ve bu ilkeyi kendinize her gün hatırlatın.” dedi.

Zamanın kıymetinin bilinmesi ve mesleki bilgi ve tecrübenin sürekli geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Özkaya, yöneticiliğin önemli ve zor bir sorumluluk olduğunu belirterek “Aklınızla, bilginizle, iradenizle, yetkiniz çerçevesinde hakkıyla ve adil bir şekilde yönetin. Doğruluktan ve adaletten hiçbir zaman ayrılmayın.” ifadelerini kullandı. Başkan Özkaya, bu anlayışla yürütecekleri görevlerinde ülkeye ve millete en iyi şekilde hizmet edeceklerine olan inancını dile getirerek kaymakam adaylarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

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Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel de kamu hizmetinin etkin şekilde yürütülmesinde insan ilişkilerinin, mesleki ciddiyetin ve duyarlılığın önemine dikkat çekti. Kaymakamların toplumun farklı kesimleriyle sürekli iletişim hâlinde olduklarını belirten Recai Akyel, bu nedenle kullandıkları dile özen göstermeleri, ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli olmaları, birlikte görev yaptıkları kişilere bilgi ve tecrübelerini aktarmaları gerektiğini söyledi.

Karar alma süreçlerinde doğru ve yeterli bilgiye dayanmanın önemine işaret eden Recai Akyel, kaymakam adaylarına meslek hayatları boyunca kendilerini geliştirmeleri ve üstlendikleri görevi en iyi şekilde yerine getirmeleri tavsiyesinde bulundu. Recai Akyel, kaymakamların görevlerini yerine getirirken devletin varlığını, milletin bekasını, vatanın bütünlüğünü ve insanların mutluluğunu gözetmeleri gerektiğini ifade etti.

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Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce ise kaymakam adaylarının meslek hayatlarında yeni bir döneme adım attıklarını belirterek, görevlerini yerine getirirken kendi fikir ve kararlarına sahip olmalarının, inisiyatif almalarının ve sorumluluk üstlenmelerinin önemini vurguladı. Muhterem İnce, “Yeni bir hikâyeye başlıyorsunuz. Bu hikâyede kalem size ait olsun. Kendinize ait fikirleriniz, kararlarınız olsun.” ifadelerini kullandı.

Mülki idare amirlerinin halkla iç içe görev yaptıklarını ve bulundukları yerlerin huzur ve güvenliğinden adaletin tesisine kadar önemli sorumluluklar üstlendiklerini belirten Muhterem İnce, kaymakam adaylarının görevleri boyunca ilkeli ve dürüst bir duruş sergilemeleri, adalet ve hakkaniyetten ayrılmamaları ve “Nasıl daha faydalı olabilirim?” düşüncesiyle hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.

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Program kapsamında ayrıca Anayasa Mahkemesi Komisyonlar Başraportörü Mehmet Sadık Yamlı, Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları hakkında kaymakam adaylarına bilgiler paylaştı.