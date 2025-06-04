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Anayasa Komisyonu görüşmelere başlıyor

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#Anayasa Komisyonu#Cevdet Yılmaz#BAYRAM
Anayasa Komisyonu görüşmelere başlıyor
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram öncesinde sadece Anayasa Komisyonu’nun çalışma usulüne ilişkin bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını, kapsamlı görüşmelerin bayramdan sonra yapılacağını söyledi.

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Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası konuşan Yılmaz özetle, “Anayasa Komisyonu kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak; mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz” dedi. 

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#Anayasa Komisyonu#Cevdet Yılmaz#BAYRAM

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