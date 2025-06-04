Anayasa Komisyonu görüşmelere başlıyor

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Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrası konuşan Yılmaz özetle, “Anayasa Komisyonu kapalı bir yapıda değil, geniş bir istişare zemininde çalışacak. Milletvekillerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum temsilcileri ve toplumun farklı kesimleriyle iletişim halinde olacak; mevcut çalışmalardan, birikimlerden ve fikirlerden faydalanılacak. Tüm partilerin ortak sorumluluğu var. Biz kendi perspektifimizden çalışmamızı ortaya koyacağız. Komisyon olarak katkı alabileceğimiz kesimlere ziyaretlerimiz de olacak. Diğer kesimlerin çalışmalarıyla da birleşerek ortak bir sonuç çıkmasını hedefliyoruz” dedi.