Anayasa değişikliği haftaya Meclis’te

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliğinin haftaya Meclis’e sunulacağını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın yurtdışı seyahati programları nedeniyle bu kamuoyuyla paylaşılamadı. Muhtemeldir ki önümüzdeki hafta bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine gelecektir. Verilmesi kuvvet ve muhtemel. Çünkü farklı şeyler olabilir; ama ben önümüzdeki hafta Anayasa değişiklik teklifinin TBMM’ye sunulacağını düşünüyorum” dedi. Cumhur İttifakı oylarıyla değişiklik için tek başına gerekli olan 400 oyun bulunamayacağını kaydeden Bozdağ, Meclis’te soruları yanıtlarken özetle şunları söyledi:

HAZIRLIK TAMAMLANDI

“Anayasa’nın 24’üncü maddesine eklenecek fıkralar ile 41’inci maddenin 1’inci fıkrasında yapılacak değişikliğe ilişkin çalışmalarımızı tamamladık. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerimizle de bunları görüştük. Yani metni değil de bu konuda hazırlık çalışmalarına destek vermelerini ve yasalaşma sürecinde de desteklerini istedik. Ancak hazırlık çalışmalarına destek vermeyeceklerini ifade ettiler. Biz hazırlık çalışmalarını tamamladık.”

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SON TOPLANTILAR YAPILDI

AK Parti kurmaylarının bir süredir üzerinde çalıştığı başörtüsü ve aile ile ilgili düzenlemeleri içeren Anayasa değişikliği ile ilgili son toplantılar da yapıldı. Toplantılarda, gündeme gelen konuların başında Anayasa’nın din ve vicdan hürriyetinin düzenlendiği 24’üncü maddeye ‘başı açık’ ve ‘başı örtülü’ ya da ‘kılık kıyafet serbestisi’ ifadesinin eklenip eklenmemesi konusu var. AK Parti kurmayları, çalışma ile ilgili son değerlendirmelerin yapıldığını ifade ederek, “İleride bu kavram ne getirir? Bunu tartışıyoruz. Bunun incelemelerini yapıyoruz. Başı açık ve başı örtülü kavramının eklenmesine karar verdik” dedi. Son toplantılarda, 24’üncü maddeye ek olarak, “Hiç kimse başı açık ya da kapalı olduğu için kamuda çalışma, eğitim öğretim hakından mahrum bırakılamaz” şeklinde bir düzenlemenin yapıldığı aktarıldı.

ERDOĞAN’A YENİDEN SUNULACAK

Toplantılarda, ‘kılık kıyafet serbestisi’ ifadesinin tam anlamıyla ‘başörtü’ kavramını açıklamadığı gerekçesiyle bundan vazgeçildiği kaydedildi. Anayasa değişiklik çalışmasının tamamlandığı ve önümüzdeki hafta pazartesi günkü Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yeniden bir sunum yapılacağı belirtildi. Teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin Meclis’e sunacak.