Anayasa çalışması haftaya Meclis’te

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından bir haftadır AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı başörtüsüne anayasal güvence getiren çalışma ile ilgili yürütülen süreçte son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri ve bazı anayasa uzmanlarının tamamladığı çalışma ile ilgili, bugün Kazakistan dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son kez bir sunum yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e, MHP ile birlikte sunulması bekleniyor.

HUKUKÇULARIN TALEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 alternatifli bir metin sunuldu. Ayrıca bu süreçte bazı anayasa hukukçusu kadınların ve STK’ların konuyla ile ilgili farklı tespitlerini ve önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kabine toplantısında, bu önerileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a anlatarak, “Bu çalışmaları da değerlendirin. Aile ile ilgili düzenlemeyi de ekleyin, ona göre çalışıp getirin” talimatını verdiği belirtildi.

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10. VE 24. MADDELER

Toplantılarda, anayasa’nın ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10’uncu maddesi ile ‘Din ve vicdan hürriyetini’ düzenleyen 24’üncü maddesinde yapılacak değişiklik üzerinde duruluyor.

KADIN VE ERKEĞİN KURDUĞU YAPI

‘Ailenin korunması’ başlıklı 41’inci maddede Aile kavramında, “eşler” kavramı yerine “aile birlikteliği” denilerek, “Evlilik, kadın ve erkeğin irade beyanıyla beraber kurdukları toplumsal yapıdır” şeklinde düzenleme yapılacağı da kaydedildi.