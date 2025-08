Anatomi profesöründen sevginin anatomisi

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin milenyum (2000) mezunları, 25’inci yıldönümlerine özel hazırlanan bir program çerçevesinde Ankara’da bir araya geldi. Okul müfredatına “Sevginin Anatomisi”, “Olumlu Düşünce Becerisi”, “Stresle Baş Etme” ve “Mevlânâ ve Hoşgörü” seçmeli derslerini koydurmasıyla tanınan Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, mezunlar buluşmasında da ‘Sevginin Anatomisi’ sunumu yaptı:

* “Bütün hastalıkların ilacı sevgidir. Ya iyileşmezse diye cevaplamışlar. O zaman dozunu artırın.

* Yaşama sevinci, zorlukların üstesinden gelmek değil, zorlukların üstesinden gelebilecek morali hissetmektir.

* Kaliteli bir hayat için çalışmayı bırakmamalı, yeni ve farklı hobiler bulmalısınız. Yeni arkadaşlar edinmeli, ilişki detoksundan korkmamalısınız. Yükselme tutkusunu ölçülü tutmalı, statü sendromundan korunmalısınız.

Haberin Devamı

* Kaliteli bir hayat için kendinizle de hesaplaşmaktan korkmamalı, duygusal bagajınızı daha sık boşaltmalısınız. Aile bağlarınızı güçlendirmeli, dost ve arkadaşlarınızla birlikte daha çok vakit geçirmelisiniz, tek kişilik masalar sıkıcıdır.

* Hayata başka gözlerle de bakabilen, iyi bir empati ustası olmalısınız. Masadan zamanında kalkabilmeli, arkadan gelenlere yer vermelisiniz. ‘Küçük güzeldir’ deyimini unutmamalı, ‘fazla’dan, ‘çok’tan, ‘hırs’tan vazgeçmelisiniz. Kendinizi de şımartmayı ihmal etmemelisiniz.

* Hayatı anlamlı kılmak için paylaşmayı bilin.

* Öfkelenmeyin, affedin. İntikam alıp da sonunda pişman olmaktansa affedip de pişman olmak daha iyidir. Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. Affetmek kontrolü yeniden size kazandırır. Zayıf insanlar affedemezler, affetmek güçlülere has bir özelliktir.

* Geriye doğru bakılarak, ileriye doğru mesafe alınan tek yolculuk hayattır. Hayat, ileriye doğru yaşanır ama yalnız geriye dönük olarak anlaşılır.”Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Tekdemir, bu kez ‘Sevginin Anatomisi’ni çıkardı.





Haberin Devamı

MUTLU HEKİM BAŞARILI OLUR

* Prof. Dr. İbrahim Tekdemir “Sevginin Anatomisi”ni Hürriyet’e şöyle anlattı:

“Mutlu bir hekim her zaman başarılı olur. İnsanlar hayatta her alanda başarılı olabiliyor; ama mutlu olmak özel bir gereksinim gerektiriyor. Mutlu insan hayatta gerçekten başarılıdır. Mutlu, gülen ve huzurlu bir hekim her zaman hastasına yararlıdır, tedavide çok başarılıdır. Mutlu olmanın en büyük unsuru beklenti sıfır, mutluluk maksimum. Beklentiye gerek yok. Hayatta hiçbir şeye şaşırmayan insan olgun ve mutludur. Hiçbir şeye şaşmayın. Mutluluk getiren yegâne şey sevebilmek ve paylaşmak. Kendimize küçük zamanlar da ayıralım; çünkü o küçük zamanlarda hayatın çok önemli güzellikleri gizlidir.

Haberin Devamı

HAYATI KAÇIRMAYIN

Hayatı dans ederek, sohbet ederek, severek, gereksiz yere yormadan yaşamak yapmamız gereken en önemli profesyonelliğimiz olmalı. Herkes hayatı çok gereksiz bahanelerle kaçırıyor. Geçmişte yaşayamadığın alışkanlıkları geleceğe taşıyamıyorsun. Taşıyamadığın için bir yaşam profesyoneli olamıyorsun. İyi bir yaşamcı olarak çocuğuna iyi bir miras bırakamıyorsun. İyi bir hayat yaşamamış insanın mesleki motivasyonu yüksek olmuyor. İyi bir baba olmuyor. Yapmamız gereken sadece mesleki ilerlememiz değil ki çok iyi örnekler teşkil etmeliyiz, iyi bir baba, iyi bir arkadaş, iyi bir dost olmalıyız. Bunun için sevmemiz gerekiyor.”